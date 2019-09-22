Джерело - football24.ua.
Керівництво Манчестер Юнайтед знайшло заміну головному тренеру Уле Гуннару Сульшеру.
Про це повідомляє Daily Mail.
У випадку провалу Сульшера новим тренером МЮ може стати Томас Тухель. Наставника ПСЖ вже поінформували про свій інтерес у майбутній співпраці.
Тухель може очолити Манчестер Юнайтед у випадку провалу Сульшера у поточній кампанії, хоча на початку цього року норвежець підписав контракт терміном на три роки.
Наразі команда посідає шосте місце в АПЛ і здобула перемогу над Астаною у Лізі Європи.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед втратив трьох лідерів.
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