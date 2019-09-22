У Манчестер Юнайтед вже визначилися із новим головним тренером

Керівництво Манчестер Юнайтед знайшло заміну головному тренеру Уле Гуннару Сульшеру.

Про це повідомляє Daily Mail.

У випадку провалу Сульшера новим тренером МЮ може стати Томас Тухель. Наставника ПСЖ вже поінформували про свій інтерес у майбутній співпраці.

Тухель може очолити Манчестер Юнайтед у випадку провалу Сульшера у поточній кампанії, хоча на початку цього року норвежець підписав контракт терміном на три роки.

Наразі команда посідає шосте місце в АПЛ і здобула перемогу над Астаною у Лізі Європи.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед втратив трьох лідерів.

Раніше, Венгер прокоментував перспективи Манчестер Юнайтед.