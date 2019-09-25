Новий формат Ліги Націй УЄФА: Україна у групі А

Українці будуть грати із найкращими командами Європи

УЄФА затвердив формат Ліги націй на сезон-2020/21.

Про це повідомляє прес-служба Європейського футбольного союзу.

Збірна України потрапила у групу А, де разом із нею виступлять Португалія, Нідерланди, Англія, Швейцарія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Данія, Швеція, Хорватія, Польща, Німеччина та Ісландія. Команди будуть розбиті на 4 групи по 4 учасники. Переможці квартетів розіграють головний приз, гірші команди покинуть лігу А і перейдуть в лігу В.

Жеребкування турніру відбудеться 3 березня 2020 року в Амстердамі.

Нагадаємо, Португалія стала першим переможцем Ліги націй.

Раніше, в УЄФА підтвердив назву нового єврокубкового турніру.