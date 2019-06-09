Португалія – перший переможець Ліги націй

У фіналі Ліги націй Португалія мінімально перемогла збірну Нідерландів 1:0.
Єдиний гол у грі діючі чемпіони Європи забили на 57-й хвилині, коли вдалось впіймала суперника на контратаці. М’яч поблизу штрафного майданчика отримав Гуедеш, який влучно пробив у дальній кут воріт.
Нідерланди намагалися відновити рівновагу у матчі, однак захист Португалії діяв злагожено та залишив свої ворота недоторканими.
Ліга націй
Фінал
9 червня
Португалія – Нідерланди 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 57 Гуедеш
Раніше, Англія перемогла у матчі за третє місце у Лізі націй.
Нагадаємо, хет-трик Роналду вивів Португалію у фінал Ліги націй.
Джерело - Чемпіон.