УЄФА підтвердив назву нового єврокубкового турніру

Під час Виконавчого комітету УЄФА в Словенії президент організації Александер Чеферін підтвердив назву нового, третього за статусом, клубного єврокубкового турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.



Він буде називати Ліга конференцій або Europa Conference League.



Стартує з сезону 2021/2022.

