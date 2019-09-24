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Роналду ніколи не голосував за Мессі

Сьогодні 23:13 118 0
У списках кращих аргентинця для португальця не існує
Роналду ніколи не голосував за Мессі
#Роналду, #Мессі

Джерело - sport.ua.

Кріштіану Роналду ніколи не голосував за Мессі в номінації кращий гравець року. 

Про це повідомляє ESPN.

Мессі голосував за португальця два рази.

У понеділок, 23 вересня, відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards 2019, за підсумками якої нападник Барселони Ліонель Мессі був визнаний кращим футболістом 2019 року за версією ФІФА.

Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.

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