У списках кращих аргентинця для португальця не існує

Кріштіану Роналду ніколи не голосував за Мессі в номінації кращий гравець року.

Про це повідомляє ESPN.

Мессі голосував за португальця два рази.

Cristiano Ronaldo has NEVER voted for Lionel Messi 😳 pic.twitter.com/CY9W9gGv75 — ESPN FC (@ESPNFC) 24 вересня 2019 р.

У понеділок, 23 вересня, відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards 2019, за підсумками якої нападник Барселони Ліонель Мессі був визнаний кращим футболістом 2019 року за версією ФІФА.

Раніше, Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі.