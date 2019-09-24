Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк більше заслуговував на нагороду найкращому гравцю світу ніж нападник Барселони Ліонель Мессі.

Про це розповів Кріштіану Роналду.

"Хто заслужив цю нагороду? Можливо, ван Дейк. Вірджил - неймовірний футболіст, і він добре виступив в минулому сезоні, тому я думаю, що він заслуговує на цю нагороду в більшій мірі, ніж Мессі", - розповів Роналду.