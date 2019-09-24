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Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі

Сьогодні 08:13 634 1
Кріштіану Роналду прокоментував вручення нагороди найкращому гравцю світу
Роналду розкритикував вручення нагороди ФІФА The Best Мессі
#Роналду, #Мессі, #ван Дейк

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк більше заслуговував на нагороду найкращому гравцю світу ніж нападник Барселони Ліонель Мессі.

Про це розповів Кріштіану Роналду.

"Хто заслужив цю нагороду? Можливо, ван Дейк. Вірджил - неймовірний футболіст, і він добре виступив в минулому сезоні, тому я думаю, що він заслуговує на цю нагороду в більшій мірі, ніж Мессі", - розповів Роналду.

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.

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