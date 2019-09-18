Вольфсбургу буде не просто у матчі Ліги Європи проти Олександрії.

Про це розповів вінгер німецького клубу Адмір Мехмеді.

"Коли я грав в Україні, Олександрія виступала в другому дивізіоні. Тому я ніколи не грав проти них. Звичайно, українську Лігу не можна порівнювати з Бундеслігою. Динамо і Шахтар тоді були фаворитами чемпіонату, хоча також виділялися Дніпро і Металіст. Решта команд грали проти нас на контратаках. Але, в той же час, і проти цих команд, було грати непросто. В Україні багато неприємних, компактних команд, у яких дуже непросто виграти", - розповів Мехмеді.