Суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною у 4 турі Бундесліги

Останній матч Вольсбурга перед матчем з Олександрією

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі німецької Бундесліги Вольфсбург зіграв внічию з Фортуною.

На 17-ій хвилині матчу господарі відкрили рахунок після гарматного удару Гісельманна. Через 12 хвилин гості зрівняли рахунок: Вегхорст замкнув передачу Брекало, що перед цим здійснив індивідуальний прохід по правому фланзі атаки.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

4 тур, 13 вересня

Фортуна - Вольфсбург 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 17 Гісельманн, 1:1 - 29 Вегхорст

Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.

Перший матч в групі Олександрія проведе на виїзді з Вольфсбургом 19-го вересня.