Олександрія намагатиметься чинити опір у матчі Ліги Європи проти німецького Вольфсбургу.

Про це розповів головний тренер української команди Володимир Шаран.

"Ми переглянули кілька матчів. Команда дуже сильного рівня, з дуже сильними гравцями. Команда дуже добре грає на контратаках. Вольфсбург, звичайно ж, фаворит, але ми докладемо всіх зусиль до того, щоб настрій у гравців, тренерів та вболівальників Вольфсбурга був не таким веселим.

Думаю, гра покаже, але маючи такий арсенал гравців у суперника, і, судячи по тих матчах, які ми подивилися, не думаю, що це зіграє якусь роль. Сподіваємося, що ми зможемо чинити опір в завтрашньому поєдинку", – розповів Шаран.