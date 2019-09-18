Джерело - sport.ua.
Олександрія намагатиметься чинити опір у матчі Ліги Європи проти німецького Вольфсбургу.
Про це розповів головний тренер української команди Володимир Шаран.
"Ми переглянули кілька матчів. Команда дуже сильного рівня, з дуже сильними гравцями. Команда дуже добре грає на контратаках. Вольфсбург, звичайно ж, фаворит, але ми докладемо всіх зусиль до того, щоб настрій у гравців, тренерів та вболівальників Вольфсбурга був не таким веселим.
Думаю, гра покаже, але маючи такий арсенал гравців у суперника, і, судячи по тих матчах, які ми подивилися, не думаю, що це зіграє якусь роль. Сподіваємося, що ми зможемо чинити опір в завтрашньому поєдинку", – розповів Шаран.
Матч Вольфсбург - Олександрія відбудеться 19 вересня о 21.50.
Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.
Нагадаємо, Олександрія зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном у груповому раунді Ліги Європи.