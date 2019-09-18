Мій профіль
Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи
Сьогодні 18:39 1638
Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН
Сьогодні 20:21 859
Бережна завоювала срібло чемпіонату світу
Сьогодні 17:54 382
ПСЖ зіграє з Реалом, Шахтар - з Манчестер Сіті. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 557
Шахтар - Манчестер Сіті: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:48 1245
Наполі переграло Ліверпуль, Зальцбург розгромив Генк. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів.
Вчора 23:57 1524
Гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог
Вчора 18:58 7253 2
Світоліна стартувала з перемоги на турнірі у Гуанчжоу
Вчора 16:01 1016
Барселона зіграє з Боруссією, Ліверпуль з Наполі. Матчі 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 06:38 1695
Збірна України перемогла Чорногорію на чемпіонаті Європи
16.09.2019 19:53 1943
Навколо спорту
Блоги
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 912
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1000
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
15.09.2019 23:26 2801
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни
Відео дня. Уболівальники на Олімпійському освистали Динамо після поразки від Десни Андрій Твердохліб
15.09.2019 21:12 4405 3
Десна забила гол-красень у ворота Динамо
Десна забила гол-красень у ворота Динамо Андрій Твердохліб
15.09.2019 18:45 3282
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео
Жахлива травма Тайсона у грі з Зорею. Моторошне відео Андрій Твердохліб
15.09.2019 10:13 4632
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України
Веспрем - Мотор: передматчеве тренування чемпіона України Valeriy Ruchka
15.09.2019 09:51 502
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів
Фото дня. Чемпіон України забрендував літак під Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
14.09.2019 23:02 1778
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Легенда дня. 25 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Андрій Твердохліб
14.09.2019 20:50 2880 1
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі
Вчинок дня! Екс-тренер Динамо підтримав хлопчика, якого зацькували в школі Андрій Твердохліб
13.09.2019 20:39 1695
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки
Заслужений відпочинок: Дар'я Білодід хизується звабливими фото з відпустки Андрій Твердохліб
13.09.2019 16:01 2036
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+
Я б тебе, н***й, й****в, ти ліг би - Алієв погрожував поліцейському. 18+ Valeriy Ruchka
12.09.2019 17:25 2144
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача
Футболісти чернігівської Десни зіграли #Всракача Valeriy Ruchka
12.09.2019 14:34 822
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей
Игровые автоматы с моментальным выводом в Украине: обзор особенностей Valeriy Ruchka
12.09.2019 13:33 545
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки Valeriy Ruchka
12.09.2019 12:41 2129
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:01 Футбол Тайсон вийде у стартовому складі проти Манчестер Сіті 177
20:57 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті: відео голів 62
20:49 Футбол Михайличенко: Ми заслужили таке ставлення до себе 627
20:47 Блог Хавбек Тоттенгема відзначився голом-красенем у ворота Олімпіакоса 227
20:33 Футбол Полісся перемогло Верес, Нива втратила очки в Ужгороді. Результати 10-го туру Другої ліги 484
20:21 Футбол Шахтар - Манчестер Сіті: ОНЛАЙН 859
20:06 Футбол Шаран хоче зіпсувати настрій уболівальникам Вольфсбурга 807
19:50 Футбол Степаненко назвав найкращих гравців Динамо 1074
19:31 Футбол Тайсон хоче взимку покинути Шахтар 1002
19:15 Футбол Сидорчук: Потрібно забути те, що було в УПЛ 701
18:52 Бокс Гассієв дебютує у суперважкій вазі 772
18:39 Волейбол Збірна України пробилась у плей-оф чемпіонату Європи 1638
18:20 Футбол Тухель: Неймар щосили намагався покинути клуб 414
18:14 Пряма трансляція Баєр - Локомотив Москва: онлайн трансляція. LIVE 213
17:54 Боротьба Бережна завоювала срібло чемпіонату світу 382
17:41 Теніс Світоліна не змогла дограти матч проти Боузкової 1353
17:22 Футбол Михайличенко вказав на позитив у Динамо 878
17:07 Хокей. УХЛ Донбас розгромив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті 166
16:52 Боротьба Беленюк: Ймовірно, це мій останній чемпіонат світу 334
16:41 Футбол Олександрія скасувала тренування перед матчем Ліги Європи 481
16:37 Футбол Динамо - Мальме: прес-конференція Михайличенка 493
16:20 Боротьба Екс-українка Стадник стала чемпіонкою світу 489
15:55 Бокс Хопкінс: Пакьяо може побити мій рекорд 281
15:53 Теніс Світоліна - Боузкова: онлайн-трансляція 2 кола Guangzhou Open 2442
15:48 Футбол Динамо Київ - Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи 394

Шаран хоче зіпсувати настрій уболівальникам Вольфсбурга

Сьогодні 20:06 807 0
Володимир Шаран прокоментував наступний матч проти Вольфсбурга
Шаран хоче зіпсувати настрій уболівальникам Вольфсбурга
#Шаран, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

Олександрія намагатиметься чинити опір у матчі Ліги Європи проти німецького Вольфсбургу.

Про це розповів головний тренер української команди Володимир Шаран.

"Ми переглянули кілька матчів. Команда дуже сильного рівня, з дуже сильними гравцями. Команда дуже добре грає на контратаках. Вольфсбург, звичайно ж, фаворит, але ми докладемо всіх зусиль до того, щоб настрій у гравців, тренерів та вболівальників Вольфсбурга був не таким веселим.

Думаю, гра покаже, але маючи такий арсенал гравців у суперника, і, судячи по тих матчах, які ми подивилися, не думаю, що це зіграє якусь роль. Сподіваємося, що ми зможемо чинити опір в завтрашньому поєдинку", – розповів Шаран.

Матч Вольфсбург - Олександрія відбудеться 19 вересня о 21.50. 

Раніше суперник Олександрії зіграв внічию з Фортуною.

Нагадаємо, Олександрія  зіграє з Вольфсбургом, Гентом і Сент-Етьєном  у груповому раунді Ліги Європи.

Коментарі ()