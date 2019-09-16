Новачок Шахтаря Євген Коноплянка повернувся в Україну заради уболівальників.

Про це розповів сам гравець.

"Чому я повернувся на рідну землю? Почув слова президента України! (Сміється). Насправді, чому б не повернути чемпіонат, який був 4 роки тому? В Європі все теж добре, хороші чемпіонати і команди, але своїх людей ми будемо радувати? Вони теж занудьгували, як я чув. Народ теж хоче бачити той футбол, який показує Європа. Я першим пішов, а тепер першим повернувся", – відзначив Коноплянка.