Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матч проти України

Роналду про завдання збірної

Збірній Португалії у відбірковій групі до Євро-2020 достатньо виграти один матч з двох.

Про це нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив A Bola.

"Я добре проводжу час, у команди теж все добре. Я щасливий і насолоджуюся цим моментом не тому, що забив голи, а через рівень, який ми демонструємо в останні роки. Я повинен продовжувати допомагати збірній. Найскладнішим було здобути перемогу в Сербії. Сьогодні важливо було продовжити переможну серію. Ми все ближче до Євро. У нас скоро дві гри – одна вдома, а інша в гостях. Я думаю, що буде достатньо, якщо ми виграємо один з цих матчів", – сказав Роналду.

Збірна Португалії набрала 8 очок і посідає друге місце в групі В, з відставанням від України у 5 очок і одним матчем у запасі. Вчора Роналду оформив покер у ворота литовців.

Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі.