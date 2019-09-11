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Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матч проти України

Сьогодні 16:26 727 0
Роналду про завдання збірної
Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матч проти України
#Португалія, #Роналду

Джерело - football24.ua.

Збірній Португалії у відбірковій групі до Євро-2020 достатньо виграти один матч з двох.

Про це нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив A Bola.

"Я добре проводжу час, у команди теж все добре. Я щасливий і насолоджуюся цим моментом не тому, що забив голи, а через рівень, який ми демонструємо в останні роки. Я повинен продовжувати допомагати збірній.

Найскладнішим було здобути перемогу в Сербії. Сьогодні важливо було продовжити переможну серію. Ми все ближче до Євро. У нас скоро дві гри – одна вдома, а інша в гостях. Я думаю, що буде достатньо, якщо ми виграємо один з цих матчів", – сказав Роналду.

Збірна Португалії набрала 8 очок і посідає друге місце в групі В, з відставанням від України у 5 очок і одним матчем у запасі. Вчора Роналду оформив покер у ворота литовців.

Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі. 

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