Роналду озвучив завдання збірної Португалії на матч проти України

Джерело - football24.ua.
Збірній Португалії у відбірковій групі до Євро-2020 достатньо виграти один матч з двох.
Про це нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив A Bola.
"Я добре проводжу час, у команди теж все добре. Я щасливий і насолоджуюся цим моментом не тому, що забив голи, а через рівень, який ми демонструємо в останні роки. Я повинен продовжувати допомагати збірній.
Найскладнішим було здобути перемогу в Сербії. Сьогодні важливо було продовжити переможну серію. Ми все ближче до Євро. У нас скоро дві гри – одна вдома, а інша в гостях. Я думаю, що буде достатньо, якщо ми виграємо один з цих матчів", – сказав Роналду.
Збірна Португалії набрала 8 очок і посідає друге місце в групі В, з відставанням від України у 5 очок і одним матчем у запасі. Вчора Роналду оформив покер у ворота литовців.
Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі.