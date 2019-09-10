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Збірна Сербії перемогла Люксембург. Результати 6 туру кваліфікації Євро-2020

Вчора 23:40 469 0
Результативні матчі кваліфікації Євро 2020
Збірна Сербії перемогла Люксембург. Результати 6 туру кваліфікації Євро-2020
#Сербія, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Українських шанувальників футболу найбільше цікавили два матчі, які відбувалися у групі В. У першому таймі литовцям вдалося зрівняти рахунок - португальці вийшли вперед завдяки реалізованого пенальті Роналду. У другому таймі Роналду оформив покер.

Збірна Сербії до перерви змогла один раз відзначитися у воротах люксембуржців. Після перерви серби подвоїли рахунок. У середині тайму Люксембург один м’яч відіграв. Далі Мітрович відновив перевагу у два м’ячі. 

Відбір до чемпіонату Європи 2020
10 вересня
6 тур
Група А
Англія - Косово 5:3 (5:1)
Голи: 0:1 - 1 Беріша, 1:1 - 8 Стерлінг, 2:1 - 19 Кейн, 3:1 - 38 Войвода (авт), 4:1 - 44 Санчо, 5:1 - 45+1 Санчо, 5:2 - 49 Беріша, 5:3 - 54 Мурікі
 
Чорногорія - Чехія 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Соучек, 0:2 - 58 Масопуст, 0:3 - 90+5 Даріда
 
Група В
Литва - Португалія 1:5 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Роналду (пен), 1:1 - 28 Андрюшкевічюс, 1:2 - 62 Роналду, 1:3 - 65 Роналду, 1:4 - 76 Роналду, 1:5 - 90+2 Карвалью
 
Люксембург - Сербія 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Мітрович, 0:2 - 55 Радонич, 1:2 - 67 Турпель, 1:3 - 78 Мітрович
 
Група Н
Албанія - Ісландія 4:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Дермаку, 1:1 - 47 Сігурдссон, 2:1 - 52 Хюсай, 2:2 - 58 Сігурдссон, 3:2 - 79 Роші, 4:2 - 83 Чікалеші
 
Молдова - Туреччина 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 37 Тосун, 0:2 - 58 Тюрюч, 0:3 - 80 Тосун, 0:4 - 88 Язіджі
 
Франція - Андорра 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Коман, 2:0 - 52 Лангле, 3:0 - 90+1 Бен Єддер

Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі. 

Нагадаємо, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.

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