Російський депутат хоче покарання для українського футболіста

Українського півзахисника угорського Халадаша Юрія Габовду необхідно покарати за слова, які він написав перед матчем з Краснодаром-2.

Таку думку висловив депутат Державної Думи РФ Ігорь Лєбєдєв.

"Юрія Габовду потрібно покарати. Випадок з угорським футболістом теж не повинен залишитися без уваги з боку клубу. Ми в подібних випадках намагалися звернутися в FIFA і UEFA. На жаль, там займають наступну позицію: якщо ігри проходять не під їхньою егідою, вони не мають можливості вживати заходів.

Все залишається на рівні федерацій тих країн, де відбуваються події. Подібні висловлювання повинні нести за собою певні наслідки. Навіть попри те, що матч товариський. Відповідь UEFA носить формальний характер відходу від прийняття рішення.

Ми всі в футбольної асоціації Європи знаходимося під егідою UEFA. Мабуть, вони не хочуть втручатися в брудні політичні ігри. А шкода, адже гасло "Спорт поза політикою" - їх, а не наш", - сказав Лєбєдєв.