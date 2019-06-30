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Хижняк змусив Путіна слухати гімн України

Український боксер Олександр Хижняк завоював золоту медаль на II Європейських іграх, які проходять в Мінську.

Президент РФ Володимиром Путіним. Прибувши в Мінськ на закриття ІІ Європейських ігор, він на запрошення організаторів відвідав фінальні бої боксерського турніру

І змушений був почути український гімн на честь найкращого бійця світу в аматорському боксі Олександра Хижняка, який впевнено переміг у ваговій категорії до 75 кілограмів.

Гімн України під час нагородження Олександра Хижняка.

На рахунку української команди 51 медаль на других Європейських іграх, в тому числі 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку збірна України посіла 3 місце.

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