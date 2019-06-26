Стали відомі всі суперники Зорі на зборі у Словенії

Стали відомі всі суперники луганської Зорі на тренувальному зборі в Словенії.
Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.
Спаринги Зорі:
01.07. Зоря – Шкендія-79 (чемпіон Північної Македонії)
04.07. Зоря – Хайдук (4-е місце чемпіонату Хорватії)
07.07. Зоря – Пролетер (8-е місце чемпіонату Сербії)
09.07. Зоря – Шльонськ (12-е місце чемпіонату Польщі)
11.07. Зоря – Пакш (8-е місце чемпіонату Угорщини)
У словенське місто Птуй команда Віктора Скрипника відправиться 27 червня. Збір триватиме до 12 липня включно.
Нагадаємо, Зоря представила Скрипника у ролі головного тренера.
Також, Зоря хоче орендувати захисника Динамо.
Джерело - ФК Зоря.