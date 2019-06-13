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Зоря хоче орендувати захисника Динамо

Вчора 23:25 407 0
Тимчик може залишитися в Зорі
Зоря хоче орендувати захисника Динамо

22-річний захисник Олександр Тимчик, який належить київському Динамо може продовжити виступити оренді у луганській Зорі.

Про це сказав генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"У Віктора Скрипника є побажання зміцнити деякі позиції. У нас закінчився орендний контракт з Тимчиком, але ми ведемо переговори з Динамо. Ця позиція вимагає підсилення.

Є питання щодо центральних захисників. Повинна бути ротація, адже можливі травми. Хотілося б і забивного нападника. Але це бажання тренера будь-якої команди", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

До слова, у сезоні, що закінчився, Тимчик зіграв за луганську команду 28 матчів в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Скрипник став новим головним тренером Зорі.

Натомість Вернидуб може очолити збірну Вірменії.

Джерело - Чемпіон.

#Зоря, #Тимчик, #Скрипник
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