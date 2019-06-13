Зоря хоче орендувати захисника Динамо

22-річний захисник Олександр Тимчик, який належить київському Динамо може продовжити виступити оренді у луганській Зорі.
Про це сказав генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.
"У Віктора Скрипника є побажання зміцнити деякі позиції. У нас закінчився орендний контракт з Тимчиком, але ми ведемо переговори з Динамо. Ця позиція вимагає підсилення.
Є питання щодо центральних захисників. Повинна бути ротація, адже можливі травми. Хотілося б і забивного нападника. Але це бажання тренера будь-якої команди", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.
До слова, у сезоні, що закінчився, Тимчик зіграв за луганську команду 28 матчів в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, нещодавно Скрипник став новим головним тренером Зорі.
Натомість Вернидуб може очолити збірну Вірменії.
Джерело - Чемпіон.