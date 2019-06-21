В українській прем’єр-лізі важко відчути футбольне свято.

Про це розповів український захисник Микола Морозюк.

"Моє єдине бажання - залишитися в Туреччині, мені тут все подобається. Хоча сумую за Україною, Динамо. Але скажу відверто - я не хочу повертатися в український футбол. З першого офіційного матчу в Туреччині, хоча я і не був готовий, відчув атмосферу.

Це гра, емоції, азарт, свято для уболівальників і футболістів. В Україні це більше прирівнюється до роботи, немає азарту. Все якось важко. І з віком воно тебе перевантажує. Динамо грає в єврокубках - тільки в ці моменти відчуваєш футбольне свято", – розповів він.