Морозюк: У Гармаша немає стопа. Він азартна людина

У півзахисника Динамо Дениса Гармаша відсутній стоп, якщо мова йде про азартні ігри.

Про це розповів український захисник Микола Морозюк.

"Я азартна людина, але по-доброму. Люблю будь-які азартні ігри, карти. Але у мене є Стоп, немає нездорового азарту. Ніколи в житті мене не затягувало, щоб я хворів на щось, крім футболу.

Вже багато років не ставлю в букмекерській конторі. Це дуже небезпечна гра. Свого часу ставив по-мінімуму, можна сказати, копійки. Тоді бувало моментами затягувало, але розумів для себе, що до добра це не доведе.

Найбільше любив грати в більярд з Гармашем. Це до питання про азартну людину, у нього немає стопа. Він нічого не боїться. Я не професіонал, але на любительському рівні граю непогано. Ти відразу розумієш, як грає людина, коли він бере кий.

Гармаш тільки бере, я відразу розумію, що йому можна давати 6 куль фори. А він пропонує партію, називає суму. А я відмовляюся за таку грати, мовляв, це не мій рівень. Він відразу в 2 рази піднімає. Я пропоную в 5 підняти. Гармаш відразу погоджується, хоча шансів нуль. Потім ще і відігратися просить", - сказав Морозюк.