У легенди українського футболу - найкращий відсоток набраних очок в офіційних матчах

Андрій Шевченко вийшов на перше місце в рейтингу всіх тренерів збірної України за відсотком набраних очок в офіційних іграх.

Про це повідомляє Команда №1.

Під керівництвом Шевченка збірна України набрала 66,7% від максимальної можливої кількості очок.

До матчів відбору на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембургу екс-футболіст Динамо ділив перше місце з Михайлом Фоменком, у якого 62,5% набраних очок.

На третьому місці - Олексій Михайличенко (61,1%).

Варто відзначити, що Шевченко поки не керував командою у фінальних турнірах чемпіонатів Європи та світу, на відміну від Фоменка та Олега Блохіна, у якого 53,54% набраних очок.

Якщо ж враховувати офіційні та товариські ігри, то на першому місці Фоменко (70,27% очок), на другому - Михайличенко (65,08%), а Шевченко - на третьому (64,2%).

Нагадаємо, Шевченко назвав причину відсутності Зозулі.

Раніше, тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону України.

Джерело - Команда №1.