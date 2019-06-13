Андрій Шевченко вийшов на перше місце в рейтингу всіх тренерів збірної України за відсотком набраних очок в офіційних іграх.
Про це повідомляє Команда №1.
Під керівництвом Шевченка збірна України набрала 66,7% від максимальної можливої кількості очок.
До матчів відбору на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембургу екс-футболіст Динамо ділив перше місце з Михайлом Фоменком, у якого 62,5% набраних очок.
На третьому місці - Олексій Михайличенко (61,1%).
Варто відзначити, що Шевченко поки не керував командою у фінальних турнірах чемпіонатів Європи та світу, на відміну від Фоменка та Олега Блохіна, у якого 53,54% набраних очок.
Якщо ж враховувати офіційні та товариські ігри, то на першому місці Фоменко (70,27% очок), на другому - Михайличенко (65,08%), а Шевченко - на третьому (64,2%).
Нагадаємо, Шевченко назвав причину відсутності Зозулі.
Раніше, тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону України.
Джерело - Команда №1.