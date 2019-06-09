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Шевченко назвав причину відсутності Зозулі

Сьогодні 20:45 514 0
Шевченко назвав причину відсутності Зозулі

Нападник Роман Зозуля не потрапив у склад збірної України, оскільки були викликані футболісти, які краще підходять під гру команди.

Про це розповів наставник збірної України Андрій Шевченко.

"У нас велика кількість гравців, за якими ми спостерігаємо, він входить в цю групу. Я виходжу з інтересів національної збірної, ми приймаємо рішення, які гравці кращі і які підходять під гру команди. Питань до нього немає, він проводить відмінний сезон, успіху йому в стикових іграх.

Повторююсь, ми за ним спостерігаємо. Але на даний момент викликаємо тільки тих гравців, які підходять під гру команди", – розповів Шевченко.

Раніше, тренер Люксембургу назвав найсильнішу сторону України.

Нагадаємо, збірна України залишились без двох гравців.

Джерело - sport.ua.

#Україна, #Зозуля, #Шевченко
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