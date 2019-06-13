Зозуля побореться за Прімеру

Сьогодні, 13 червня в іспанській Сегунді Альбасете українця Романа Зозулі спробує пробитися в Ла-Лігу у протистоянні проти Мальорки.

Команда нашого нападника не дуже вдало провела кінцівку сезону тому втратила можливість напряму потрапити в Прімеру. Відтак їм треба здобути це право у матчах плей-оф.

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Матч плей-оф Сегунди Мальорка - Альбасете можна буде переглянути на Чемпіоні за допомогою відеоресурсу Megogo.

Початок о 22:00 за Києвом.

Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.

Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Джерело - Чемпіон.