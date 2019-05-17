Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди

В рамках 38-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії Альбасете в гостях переграв Райо Махадаонда з рахунком 3:2.
Найкращим гравцем матчу тоді став український нападник Роман Зозуля, який відзначився двома голами і результативною передачею.
Гра 29-річного футболіста не залишилися непоміченими. За підсумками голосування на сайті Ла-Ліги Зозуля визнаний найкращим футболістом 38-го туру Сегунди.
¿Quién ha sido el MVP de la J38 de #LaLiga123?— LaLiga (@LaLiga) 14 May 2019
🏍 @cifuma
💥 Zozulia
🔥 @alvarogimenez1
💎 Pep Biel
🛠 Escassi
У поточному сезоні Роман зіграв 32 поєдинки, в яких забив 10 голів і зробив 3 гольові передачі.
Джерело - Чемпіон.