Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди

В рамках 38-го туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії Альбасете в гостях переграв Райо Махадаонда з рахунком 3:2.

Найкращим гравцем матчу тоді став український нападник Роман Зозуля, який відзначився двома голами і результативною передачею.

Гра 29-річного футболіста не залишилися непоміченими. За підсумками голосування на сайті Ла-Ліги Зозуля визнаний найкращим футболістом 38-го туру Сегунди.

¿Quién ha sido el MVP de la J38 de #LaLiga123?



🏍 @cifuma

💥 Zozulia

🔥 @alvarogimenez1

💎 Pep Biel

🛠 Escassi — LaLiga (@LaLiga) 14 May 2019

У поточному сезоні Роман зіграв 32 поєдинки, в яких забив 10 голів і зробив 3 гольові передачі.

Джерело - Чемпіон.