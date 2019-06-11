Динамо хоче повернути Зозулю

Динамо вступило у переговори із нападником іспанського Альбасете Романом Зозулею.

Київський клуб має намір повернути свого вихованця, який виступав у Динамо до 2011 року. Нападник провів 51 матч і забив 6 голів.

Наразі Зозуля взяв час на роздуми.

Відзначимо, що діючий контракт гравця із іспанським Альбачете закінчується 30 червня. Однак в угоді є пункт про автоматичне продовження договору у разі потрапляння клубу у Прімеру.

Нагадаємо, що Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.

Раніше іспанський громадський діяч підтримав Зозулю.

Джерело - xsport.ua.