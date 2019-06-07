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Нідерланди – Англія 3:1. Відео голів та огляд матчу

Сьогодні 00:10 1943 0
Нідерланди – Англія 3:1. Відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 6-го червня, відбудеться півфінальний поєдинок Ліги націй, в якому зустрінуться збірні Нідерландів і Англії.

Матч пройде в португальському місті Гімарайнш на стадіоні Афонсу Енрікеш.

Онлайн матч Ліги націй можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.

На нашому сайті максимально оперативно будуть з'являтися відео голів та огляд кожного з таймів.

На 32-й хвилині Збірну Англії вивів уперед Маркус Рашфорд, який заробив і реалізував пенальті

Огляд першого тайму

 На 73-й хвилині Де Лігт  відгукнувся на подачу, головою відправивши м'яч у правий кут воріт - 1:1.

Огляд другого тайму

На 97-й хвилині Кайл Вокер намагався перервати пас з флангу в воротарський майданчик, але натомість зрізав м'яч у власні ворота. 2:1

Мемфіс Депай продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Квінсі Промес, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно, з близької відстані, відправив м'яч у сітку. Рахунок у матчі - 3:1.

Джерело - Чемпіон.

#Англія, #Нідерланди, #Ліга націй
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