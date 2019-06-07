Сьогодні, 6-го червня, відбудеться півфінальний поєдинок Ліги націй, в якому зустрінуться збірні Нідерландів і Англії.

Матч пройде в португальському місті Гімарайнш на стадіоні Афонсу Енрікеш.

Онлайн матч Ліги націй можна буде переглянути на телеканалі Футбол 1. Початок о 21:45.

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На 32-й хвилині Збірну Англії вивів уперед Маркус Рашфорд, який заробив і реалізував пенальті

Огляд першого тайму

На 73-й хвилині Де Лігт відгукнувся на подачу, головою відправивши м'яч у правий кут воріт - 1:1.

Огляд другого тайму

На 97-й хвилині Кайл Вокер намагався перервати пас з флангу в воротарський майданчик, але натомість зрізав м'яч у власні ворота. 2:1

Мемфіс Депай продемонстрував чудове бачення поля та віддав передачу, адресатом якої став Квінсі Промес, котрий з меж штрафного майданчика холоднокровно, з близької відстані, відправив м'яч у сітку. Рахунок у матчі - 3:1.

Джерело - Чемпіон.