Азар оригінально відсвяткував забитий гол у фіналі Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи Челсі обіграв Арсенал з рахунком 4:1. Лідер Челсі Еден Азар в цьому матчі оформив дубль, а після заявив, що, швидше за все, це прощання з англійським клубом.

Очікується, що бельгієць підпише контракт з Реалом вже найближчим часом.

Клуб змонтував з 131 фото одне відео святкування Азаром голів у ворота Арсеналу в фіналі Ліги Європи.

Нагадаємо, Коутінью може замінити Азара в Челсі.

Джерело - Чемпіон.