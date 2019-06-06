Азар оригінально відсвяткував забитий гол у фіналі Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи Челсі обіграв Арсенал з рахунком 4:1. Лідер Челсі Еден Азар в цьому матчі оформив дубль, а після заявив, що, швидше за все, це прощання з англійським клубом.
Очікується, що бельгієць підпише контракт з Реалом вже найближчим часом.
Клуб змонтував з 131 фото одне відео святкування Азаром голів у ворота Арсеналу в фіналі Ліги Європи.
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131 pictures. Each one a delight. 😍 @HazardEden_10 v Arsenal! #UELfinal #CFC #Chelsea
Нагадаємо, Коутінью може замінити Азара в Челсі.
Джерело - Чемпіон.