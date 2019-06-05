Не вірте нічому, що пишуть в ЗМІ – Хацкевич про контракт з Динамо

Керівництво Динамо продовжить переговори із Олександром Хацкевичем щодо нового контракту із клубом.

Про це розповів сам тренер.

"Поки нічого сказати не можу. Ми знаходимося з Ігорем Михайловичем (Суркісом) в стані переговорного процесу. Постараємося закрити це питання до кінця поточного тижня. Можливо, навіть завтра.

Станом на даний момент не вірте нічому, що зараз пишеться в ЗМІ. В тому числі, і тому, що є нібито домовленість", – розповів Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич продовжить тренувати Динамо.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - dynamo.kiev.ua.