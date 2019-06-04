Хацкевич продовжить тренувати Динамо

Керівництво київського клубу вирішило продовжити співпрацю з Олександром Хацкевичем, який керував командою останні два сезони.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, сторони досягли принципової угоди про умови нового контракту.

Запланована на 5 червня зустріч президента біло-синіх Ігоря Суркіса та Олександра Хацкевича відбудеться, проте матиме робочий характер. Зокрема, обговорюватимуться плани на передсезонну підготовку і питання потенційних трансферів.

Довгий час майбутнє білоруського фахівця в столиці перебувало під питанням, а ЗМІ повідомляли як про можливе призначення в Динамо колишніх гравців клубу, так і потенційного запрошення іноземного фахівця.

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році.

Минулий сезон Динамо завершило на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату, відставши від Шахтаря на 11 очок. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, а в плей-офф Ліги Європи на етапі 1/8 фіналу нищівно поступилася Челсі із загальним рахунком 0:8.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - Sport Arena.