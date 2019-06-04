Мій профіль
Хацкевич продовжить тренувати Динамо
Сьогодні 22:11 680
Горяїнов звільнений з поста тренера Металіста 1925
Сьогодні 19:51 650
Збірна України знищила Панаму в 1/8 чемпіонату світу
Вчора 20:20 1600
Скрипник - новий головний тренер Зорі
Вчора 18:04 1386
Динамо оголосило про підписання Кадірі
Вчора 17:27 1536
Україна - Панама: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Вчора 06:48 2844
На стадіоні Севільї відбулося прощання з Реєсом
02.06.2019 22:13 1235
УЄФА назвав символічну збірну Ліги чемпіонів
02.06.2019 19:25 1901
Джошуа - Руїс: повне відео бою
02.06.2019 10:34 4580
Руїс нокаутував Джошуа і став новим чемпіоном світу
02.06.2019 09:07 4778
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:11 Футбол ТОП-10 голів Ліги чемпіонів сезону 2018/19 67
22:51 Футбол Федерер зіграє з Надалем вперше за 8 років на Ролан Гаррос 294
22:31 ММА В UFC оголосили про бій Нурмагомедов - Пор'є 324
22:11 Футбол Хацкевич продовжить тренувати Динамо 680
21:51 Бокс Ломаченко: Бій з Кемпбеллом не порушує правил WBC 481
21:31 Футбол Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва 437
21:21 Футбол Ліверпуль відпустить Клопа по закінченню контракту 710
21:11 Футбол Ліверпуль планує перепідписати контракт з Орігі 407
20:55 Футбол Карпати розписали нічию з Волинню, Чорноморець - з Колосом у матчі за право виходу в УПЛ 2458
20:29 Футбол Південна Корея перемогла Японію, Франція поступилася США у 1/8 фіналу чемпіонату світу 715
20:25 Футбол Бланко-Лещук повернеться в Шахтар 622
20:11 Футбол Шахтар у знак подяки готовий безкоштовно відпустити Фонсеку 869
19:51 Футбол Горяїнов звільнений з поста тренера Металіста 1925 650
19:35 Бокс Руїс: Сам не розумію, що сталося 895
19:25 Футбол Саррі погодив контракт з Ювентусом 540
19:11 Футбол Манчестер Сіті не буде підписувати футболіста на позицію Зінченка 651
18:51 Теніс Визначилася перша півфіналістка Ролан Гаррос 1248
18:44 Бокс Батько Руїса розплакався після перемоги сина над Джошуа 928
18:11 Футбол Ворскла підписала контракт з Косовським 628
17:51 Футбол Президент Реала буде виховувати сина загиблого Реєса 611
17:38 Блог Бушар переодягла футболку прямо в центрі Парижа на очах у туристів 1233
17:31 Футбол Чорноморець - Колос: де дивитися онлайн матч за право виступу в УПЛ 503
17:11 Бокс Гірн: У Джошуа в голові тільки думки, як повернути чемпіонство 827
17:06 Футбол Карпати - Волинь: де дивитися онлайн матч за право виступати в УПЛ 1158
16:51 Футбол Бекхем хоче запросити Суареса у свій клуб 416

Хацкевич продовжить тренувати Динамо

Сьогодні 22:11 681 0
Хацкевич продовжить тренувати Динамо

Керівництво київського клубу вирішило продовжити співпрацю з Олександром Хацкевичем, який керував командою останні два сезони.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, сторони досягли принципової угоди про умови нового контракту.

Запланована на 5 червня зустріч президента біло-синіх Ігоря Суркіса та Олександра Хацкевича відбудеться, проте матиме робочий характер. Зокрема, обговорюватимуться плани на передсезонну підготовку і питання потенційних трансферів.

Довгий час майбутнє білоруського фахівця в столиці перебувало під питанням, а ЗМІ повідомляли як про можливе призначення в Динамо колишніх гравців клубу, так і потенційного запрошення іноземного фахівця.

Олександр Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році.

Минулий сезон Динамо завершило на другому місці в турнірній таблиці українського чемпіонату, відставши від Шахтаря на 11 очок. Команда дійшла до півфіналу Кубка України, а в плей-офф Ліги Європи на етапі 1/8 фіналу нищівно поступилася Челсі із загальним рахунком 0:8.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання ганського опорника Кадірі.

Джерело - Sport Arena.

#Хацкевич, #Динамо, #контракт, #тренер
Коментарі ()