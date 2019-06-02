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Олександрія планує провести збори в Нідерландах

Сьогодні 20:31 336 0
Олександрія планує провести збори в Нідерландах

Олександрія планує провести літні збори в Нідерландах. Команда вже забронювала футбольні поля і шукає суперників для проведення контрольних матчів.

Про це повідомив головний тренер Олександрії Володимир Шаран в інтерв'ю прес-службі клубу.

"Ми збираємося 18 червня, пробудемо на базі 5 днів, а 23-го плануємо вирушити в Нідерланди. Це ще не на 100% вирішено, але вже заброньований готель, футбольні поля і домовляємося про спаринги. Плануємо провести 5 товариських матчів. Сподіваємося, вони будуть хорошого рівня, як і завжди в Нідерландах. Збори будуть до 7 липня. Повернувшись в Україну, кілька днів відпочинемо, після чого зіграємо ще матч з Оболонню-Броварем або Інгульцем, можливо, навіть з обома командами", - сказав Шаран.

Нагадаємо, що Олександрію покине цілий ряд футболістів — воротар Влад Леванідов, захисник Станіслав Микицей, півзахисник Артем Полярус і нападник Віталій Пономар. Також піде і захисник Андрій Цуріков, який вирушить підкорювати інший європейський чемпіонат.

Джерело - Офіційний сайт Олександрії.

#Олександрія, #збори, #Шаран
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