Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було

Завершився матч! Ліверпуль переміг у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Це шостий трофей "мерсесайдців" за всю історію!

🔴 Liverpool are the 2019 winners of the UEFA Champions League! 🎉🎉🎉#UCLfinal @LFC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2019

90' Кейн тепер пробив, але Аліссон зафіксував м'яч у руках.

90' Сон пробивав небезпечно, але Аліссон потягнув удар.

90' Після повтору було видно, що Матіп з Кейно зігрли плече в плече.

90' Впав Гарі Кейн в штрафному майданчику Ліверпуля, але свисток судді промовчав.

90' 5 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Заключна заміна в матчі. Замість Мане на поле вийшо Джо Гомез.

88' Непоганий навіс виконав Роуз, але Льоренте не зміг обробити м'яч.

87' ГООООЛ! Ліверпуль подвоює свою перевагу і напевно закриває питання щодо перемоги в цьому матчі! Післа подачі з кутового м'яч відскочив до Орігі, який пробив у самий кут воріт.

85' Небезпечна момент вийшов, Моура зміг тілом якось пробити в сторону воріт, там Сон мав заштовхнути м'яч у ворота, але пробив вище, потім суддя зафіусував офсайд.

83' Непоганий удар завдав Еріксен, але Аліссон перевів снаряд на кутовий.

82' Небезпечний штрафний удар заробив Роуз, буквально в декількох сантиметрах біля штрафного майданчика сфолив Мілнер.

81' Льоренте вийшов на поле замість Деле Аллі. Остання заміна Почеттіно в основний час.

80' Аліссон зробив відразу три сейви за хвилину, два удари зробив Сон і одного разу пробив Моура.

79' Тріп'єр виконав хорошу подачу на Деле Аллі, але той пробив трохи вище воріт.

76' Сон з центру викотив сферу на Аллі, який м'яким ударом спробував перекинути Аліссона, однак той встиг зробити пару кроків в бік правого кута, і здорово зіграв на виході, забравши м'яч в свої рукавички.

75' Передача від Салаха з правого краю в центр. Пробіг повз м'яч Орігі, але Мане намагався відправити сферу в ціль, однак Сіссоко здорово відпрацював в обороні, вибиваючи м'яч за лицьову лінію так, що снаряд залишає межі поля від гравця мерсисайдського колективу.

73' Мусса Сіссоко покинув поле, освіжити гру має Ерік Даєр.

71' Мане з правого флангу виконав передачу в центр. Із-за меж штрафного майданчика завдав удар в правий від себе кут Мілнер, і м'яч поруч зі стійкою просвистів.

70' Знову відбиваються "шпори", здається, що все йде не за планом Почеттіно.

69' Алдервейрельд головою вибиває снаряд за межі поля після удару Александра-Арнольда. Таким чином, футболісти Ліверпуля черговий свій кутовий в матчі заробляють.

67' Орігі прокинув сферу собі на хід в чужу штрафну, але Роузу вдалося поставити спину супернику і дозволити вийти снаряду за лицьову лінію.

65' Перша заміна в Тоттенгема. На поле вийшов Лукас Моура замість Гарі Вінкса. Буде ризикувати Тоттенгем наприкінці матчу.

64' Сон відправляв загострюючу передачу на Еріксена, однак потрапив у ногу Матіпу. В черговий раз сфера після рикошету прилетіла точно в руки Аліссону.

62' Друга заміна у складі Ліверпуля. Мілнер вийшов на поле замість Вейналдума.

60' Еріксен намагався пробити з дальньої дистанції, але м'яч заблокував ван Дейк.

58' Перша заміна в фінальному матчі. Замість Роберто Фірміно на полі з'явився герой матчу-відповіді з Барселоною - Дівок Орігі.

57' Пішла подача на дальню стійку, де вище всіх вистрибнув Вертонген, який пробив вище воріт.

56' Аліссон кулаком вибив м'яч, Роуз намагався пробити з льоту, але влучив у захисника, ще один кутовий.

55' Черговий кутовий заробив Сон для своєї команди.

53' Салах мав хорошу можливість нанести удар по воротах Льоріса, але захисники заблокували постріл.

51' Вертонген завдав удар по воротах суперника. М'яч влучив у спину захисника, але трохи раніше боковий арбітр підняв прапорець, зафіксувавши положення "поза грою".

50' Аллі зачепив Фабіньо в районі центрального кола. Черговий фол фіксує рефері в цій зустрічі. До речі кажучи, всього 7 фолів на двох до цієї хвилині зібрали команди.

48' Кейн прийняв м'яч на лівому фланзі, після чого виконав простріл на Аллі, але тому дістатися до пущеного снаряда не вдалося. Чергова втрата.

47' Поки нічого не змінюється на полі з тим, що відбувалося в кінці першої половини гри. Також м'ячем володіють підопічні Почеттіно, які не поспішають нікуди, хоча час йде.

46' Другий тйам розпочався.

Завершується перша половина гри. Поки що вирішальним є пенальті, який вдало виконав Салах на другій хвилині матчу.

45' Еріксен пробивав метрів з 23-ох, але набагато вище воріт полетів м'яч.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Деле Аллі видава пас на хід Сону, але першим на м'ячі опинився Аліссон.

42' Низька пішла подача і Сон ногою вибив м'яч подалі.

41' Ніби вибили м'яч "шпори", але Салаху вдалося пробити з дальньої відстані, здалося, що Льоріс має забрати м'яч в руки, однак французький кіпер привіз ще один кутовий.

40' Арнольд подавав справа, але влучив у голову Роузу, ще одни кутовий.

39' Сон головою вибив м'яч подалі.

38' З дальньої дистанціїї пробивав Робертсон, але Льоріс перевів м'яч на кутовий.

36' Відбилися "червоні" знову після подачі Еріксена з правого флангу. Повторна подача від Аллі пішла точно в руки Аліссону. Той в черговий раз грає на виході бездоганно.

35' Аллі з правого краю штрафного намагався забезпечити снарядом Сона, але м'яч влучив у ногу захиснику Ліверпуля, після чого вилетів за лицьову лінію. Черговий в цій зустрічі кутовий.

34' Сіссоко з центру виконував класну передачу на лівий край штрафного, де до Сона снаряд так і не дійшов, тому що Матіп зумів перехопити снаряд і винести його подалі від власної рамки.

32' Подача в штрафну Тоттенгема, і дивом не вибив м'яч Вінкс, буде удар від воріт.

30' Ще одна невелика пауза в грі. Тріпп'єр фолить в районі центрального кола, зриваючи небезпечну контратаку суперника. Готується Трент Александер-Арнольд виконати навіс.

29' Продовжує грати першим номером Тоттенгем, але гостроти біля воріт Аліссона немає.

28' Цього разу розіграли корнер номінальні гості, але виносять сферу подалі від воріт захисники "шпор", після чого вже Робертсон порушує правила на опоненті, заряджаючи йому ліктем в район плеча.

26' Третій кутовий в матчі Мане заробляє для своєї команди. Захист Тоттенгема блискуче розбирається з навісом Садіо, і черговий корнер з лівої бровки Александер-Арнольд виконає.

25' Акуратно Салах в штрафній "шпор" відсунув від себе Вертонгена, після чого з розвороту завдав удару по воротах противника, і сфера полетіла кудись в сторону трибун.

24' Знову при розіграші кутового удару футболістами Ліверпуля на виході на дальній штанзі зіграв Льоріс, який вибив снаряд за межі поля.

23' Салах з бровки змістився в центр, після чого з 25-ти метрів завдав удар по воротах Тоттенгема, проте потрапив у спину Роузу.

22' Сон з лівого флангу виконав акуратну подачу з лівого флангу, але настільки ж акуратно вийшов з воріт Аліссон, який в спокійній манері забрав м'яч у свої руки, позначивши присутність у воротах.

20' Фабіньо видав передачу на правий фланг, звідки в центр змістився Александер-Арнольд, який завдав удару в дальній від себе нижній лівий кут, і сфера просвистіла поруч з лівою стійкою.

19' Мане на лівому фланзі спробував розбігтися з м'ячем, але на цей раз до воріт його не пустили захисники "шпор". М'яч був вибитий за межі футбольного поля.

16' Передача на Сіссоко вперед, який головою залишав м'яч Деле Аллі, не пройшла. Довелося відігравати снаряд назад, на Еріксена, щоб залишити сферу для своєї команди.

15' Здалося, що арбітр Скоміна покаже першу в матчі картку жовтого кольору, але все обійшлося. Проти Кейна грубо сфолили.

12' Сіссоко біжить виправлятися до воріт суперника. Сон віддав на нього передачу, і гравець Тоттенгема завдав постріл з 22-х метрів по воротах Аліссона, проте пробив трохи вище цілі. Хоча прохід лондонців був вражаючим.

10' Пішла подача, але Льоріс кулаком вибив м'яч подалі.

9' Кутовий заробили гравці Ліверпуля.

7' Спокійно Ліверпуль виносить м'яч за межі штрафного після навісу від данця. Якимось навіть переляканим виглядає Почеттіно. Будемо сподіватися, що такий старт не злякав його колектив.

6' Сон пішов по лівому флангу і зумів заробити кутовий удар для свого колективу. Еріксен буде виконувати подачу.

4' Контролює м'яч Тоттенгем на половині поля Ліверпуля, але поки без просування вперед.

2' ГОООООЛ! Салах відкриває рахунок у матчі!

1' Пенальті у ворота Тоттенгема назначає арбітр.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання в пам'ять про Хосе Реєса, який загинув сьогодні у автокатастрофі.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

На сцені Вандо Метраполітано виступає всесвітньо відома група Imagine Dragons.

Стали відомі стартові склади команд.

У фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 зустрінуться англійські Тоттенгем та Ліверпуль.

Матч відбудеться сьогодні, 1 червня о 22:00 за київським часом у Мадриді.

Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: дивитися онлайн 1.06.2019

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.

Джерело - Чемпіон.