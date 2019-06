Тоттенгем - Ліверпуль 0:2. Як це було

Завершився матч! Ліверпуль переміг у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Це шостий трофей "мерсесайдців" за всю історію!

🔴 Liverpool are the 2019 winners of the UEFA Champions League! 🎉🎉🎉#UCLfinal @LFC