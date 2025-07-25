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Олександрія зіткнулася з проблемою в опорній зоні та терміново шукає туди футболіста

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 22:16
Олександрія зіткнулася з проблемою в опорній зоні та терміново шукає туди футболіста
ФК Олександрія

Олександрія найближчим часом має намір підписати опорного півзахисника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, саме ця позиція перед стартом сезону на думку тренерського штабу вважається однією з найпроблемніших, що показав матч проти Партизана.

Зазначається, що кілька гравців вже були на перегляді в команді, за деякими велися переговори, але підписати футболіста цієї зони поки не вдалося.

Нагадаємо, Кирило Нестеренко невдало дебютував на чолі Олександрії – срібний призер УПЛ поступився Партизану в матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Матч-відповідь між Олександрією та Партизаном відбудеться 31 липня у сербському Белграді.

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