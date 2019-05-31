Тоттенгем - Ліверпуль: дивитися онлайн 1.06.2019

Не пропустіть матч фіналу Ліги чемпіонів Тоттенгем - Ліверпуль онлайн. Матч відбудеться 1.06.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Челсі - Арсенал дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Тоттенгем - Ліверпуль: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1.

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Гру Тоттенгем - Ліверпуль онлайн можна дивитися на платформі OLL.tv, де є, як онлайн-трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн-трансляцію Тоттенгем - Ліверпуль, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.