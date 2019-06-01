Екс-півзахисник збірної Іспанії загинув в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомила прес-служба Севільї у Twitter.

"Ми не можемо повідомити більш сумну новину. Хосе Антоніо Рейєс загинув в ДТП. Спочивай з миром", – йдеться в повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася в Іспанії, між Севільєю і Утрерою. Наразі подробиці трагедії невідомі.

Іспанському футболісту було 35 років. За свою кар’єру він виступав за лондонський Арсенал, Севілью, Реал Мадрид, Бенфіку та Еспаньйол.

Нагадаємо, німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі.

Джерело - Чемпіон.