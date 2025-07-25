Використали останній шанс: Лащ – про бронзу ЄЮОФ-2025 у стрільбі

Юлія Ісаченко та Ілля Лащ оцінили здобуття другої нагороди на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Цитує спортсменів НОК України.

Дует виграв бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів, здолавши команду Болгарії з рахунком 21:17. Це вже друга нагорода стрільців на турнірі.

"Це особливо приємно — вибороти нагороду саме в останній змагальний день для нас. Остання вправа, останній шанс — і ми ним скористалися. Я щасливий!", – заявив Лащ.

Водночас Юлія Ісаченко зазначила, що наприкінці турніру змогла опанувати свій страх та поводилась менш емоційно, ніж у перших стартах.

"Це було менш емоційно, ніж перша медаль, адже наприкінці змагань я нарешті змогла опанувати свій страх і подолати хвилювання. У фіналі я виклалась на всі 100%, була впевненою й спокійною. Тренер, мабуть, переживав навіть більше, ніж я. Саме завдяки тому, що мені вдалося побороти страх, я змогла показати максимум. І ось – результат, медаль є!", – розповіла Ісаченко.

Нагадаємо, сьогодні дві нагороди у плаванні здобув Макар Яхно, який став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем та виборов бронзу у запливі 200 метрів вільним стилем.

Раніше Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.