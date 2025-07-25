Дуже щасливий, що це сталося: Лапа – про бронзу на ЄЮОФ-2025

Український легкоатлет Єгор Лапа оцінив бронзову нагороду Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Цитує спортсмена НОК України.

У секторі для метання диска 17-річний українець показав результат 60.73 метра та посів третє місце.

"Емоції — бомбезні! Я дуже щасливий, що це сталося, що я став третім і потрапив до призової трійки на Олімпійському фестивалі. Було дуже важко. Була спекотна погода і нам сильно затримали змагання. Дві з половиною години в очікуванні, температура на сонці сягала 40 градусів. Але дуже щасливий, що все вдалося, що я показав непоганий результат і він став призовим. Я дякую Збройним силам України за можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Слава Україні!", – заявив Лапа.

Нагадаємо, сьогодні дві нагороди у плаванні здобув Макар Яхно, який став першим у фіналі на дистанції 400 метрів комплексним стилем та виборов бронзу у запливі 200 метрів вільним стилем.

Раніше Віталій Тарасюк виграв бронзу у спортивній ходьбі на 5000 метрів, а Поліна Дзерожинська здобула золото у метанні молота.

ЄЮОФ-2025 відбувається у Скоп’є (Північна Македонія). Турнір триватиме до 26 липня включно. Усього буде розіграний 151 комплект нагород.

Україна представлена у 12 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, веслувальному слаломі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, кульовій стрільбі, настільному тенісі, тхеквондо, маунтенбайку, шосейних велоперегонах та спортивній гімнастиці.