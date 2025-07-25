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Ювентус відмовився продавати свого півзахисника Челсі за 70 мільйонів євро

Олексій Мурзак — 25 липня 2025, 23:00
Ювентус відмовився продавати свого півзахисника Челсі за 70 мільйонів євро
Кенан Йилдиз
Getty Images

Півзахисник Ювентуса Кенан Йилдиз потрапив до сфери інтересів Челсі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, лондонський клуб запропонував за трансфер гравця 70 мільйонів євро, однак отримав відмову від туринців.

Керівництво італійського клубу збирається покращити умови чинного контракту турецького гравця, який розрахований до 2029 року. За чинним контрактом Йилдиз заробляє близько 1,5 млн євро на рік плюс бонуси. Після можливої пролонгації договору його зарплата складе майже 4 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Кенан провів 52 матчі на клубному рівні у всіх турнірах, в яких встиг відзначитися 12 забитими голами і 9 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан і Ювентус цього літа можуть здійснити обмін гравцями.

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