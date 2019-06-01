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Тоттенгем - Ліверпуль: стартові склади команд на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:31 422 0
Тоттенгем - Ліверпуль: стартові склади команд на фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні, 1 червня, о 22:00 по Києву на полі стадіону Ванда Метрополітан в Мадриді розпочнеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 року, в якому зустрінуться Тоттенгем і Ліверпуль. Стали відомі стартові склади команд на цей матч.

Ліга чемпіонів

Фінал

1 червня

Тоттенгем - Ліверпуль

Тоттенгем: Льоріс, Тріпп'єр, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Вінкс, Сіссоко, Сон Хин Мін, Еріксен, Аллі, Кейн

Запасні: Ворм, Гассаніга, Санчес, Ламела, Ван'яма, Дайєр, Вокер-Пітерс, Льоренте, Фойт, Ор'є, Моура, Девіс

      Актуально: Тоттенгем - Ліверпуль: онлайн-трансляція

Ліверпуль: Аліссон, Олександр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабінью, Вейналдум, Фірміно, Мане, Салах

Запасні: Міньоле, Келлехер, Ловрен, Мілнер, Гомес, Старрідж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакірі, Брюстер, Орігі.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів почнеться з хвилини мовчання.

Раніше повідомлялося, як команди дійшли до фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Ліверпуль, #фінал, #Ліга чемпіонів
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