Україна зіграє з Панамою. Стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу

Завершився груповий етап на Чемпіонаті світу U20. Стали відомі всі пари 1/8 фіналу.

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Варто відзначити, що з групи в плей-оф виходили дві кращі команди своїх груп, а також далі пройшли чотири найкращі збірні, які посіли третє місце. Збірна України проведе свій матч 3 червня, початок гри о 18:30.

Список пар 1/8:

Колумбія - Нова Зеландія

Україна - Панама

Італія - ​​Польща

Аргентина - Малі

Франція - США

Уругвай - Еквадор

Японія - Південна Корея

Сенегал - Нігерія

Перші матчі 1/8 фіналу почнуться вже 2 червня. Фінал відбудеться в місті Лодзь, 15 червня.

Джерело - Чемпіон.