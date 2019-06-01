Україна зіграє з Панамою. Стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу

Завершився груповий етап на Чемпіонаті світу U20. Стали відомі всі пари 1/8 фіналу.
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Варто відзначити, що з групи в плей-оф виходили дві кращі команди своїх груп, а також далі пройшли чотири найкращі збірні, які посіли третє місце. Збірна України проведе свій матч 3 червня, початок гри о 18:30.
Список пар 1/8:
- Колумбія - Нова Зеландія
- Україна - Панама
- Італія - Польща
- Аргентина - Малі
- Франція - США
- Уругвай - Еквадор
- Японія - Південна Корея
- Сенегал - Нігерія
Перші матчі 1/8 фіналу почнуться вже 2 червня. Фінал відбудеться в місті Лодзь, 15 червня.
Джерело - Чемпіон.