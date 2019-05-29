Колишній тренер Шахтаря став головним тренером АЕКа

Мігель Кардосо зайняв пост наставника грецького АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Португальський тренер підписав угоду з клубом терміном на 2 роки.
Ο Μιγκέλ Καρντόσο είναι ο νέος προπονητής της AEK!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 28 May 2019
Miguel Cardoso is the new manager of AEK FC!@CoachMCardoso é o novo treinador do AEK FC!
Miguel Cardoso es el nuevo entrenador del AEK FC!
Coach, welcome to AEK FC family and happy birthday!
#aekfc #aekfamily #miguelcardoso pic.twitter.com/rUsWZ1xOYo
Мігель Кардосо очолював команду Шахтаря U-21 протягом трьох років (2013-2016). Згодом він працював в якості асистента головного тренера донецького клубу Паулу Фонсеки.
Кардосо залишив Україну у 2017 році. Згодом він встиг попрацювати у португальському Ріу Аве, французькому Нанті і іспанській Севільї.
Нагадаємо, що за АЕК грає українець Дмитро Чигринський. Контракт центрального захисника розрахований до літа 2020 року.
Джерело - Чемпіон.