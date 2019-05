Колишній тренер Шахтаря став головним тренером АЕКа

Мігель Кардосо зайняв пост наставника грецького АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Португальський тренер підписав угоду з клубом терміном на 2 роки.

Ο Μιγκέλ Καρντόσο είναι ο νέος προπονητής της AEK!

Miguel Cardoso is the new manager of AEK FC!@CoachMCardoso é o novo treinador do AEK FC!

Miguel Cardoso es el nuevo entrenador del AEK FC!

Coach, welcome to AEK FC family and happy birthday!

#aekfc #aekfamily #miguelcardoso pic.twitter.com/rUsWZ1xOYo