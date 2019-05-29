Колишній тренер Шахтаря став головним тренером АЕКа

Мігель Кардосо зайняв пост наставника грецького АЕКа, за який виступає Дмитро Чигринський.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Португальський тренер підписав угоду з клубом терміном на 2 роки.

Ο Μιγκέλ Καρντόσο είναι ο νέος προπονητής της AEK!

Miguel Cardoso is the new manager of AEK FC!@CoachMCardoso é o novo treinador do AEK FC!

Miguel Cardoso es el nuevo entrenador del AEK FC!

Coach, welcome to AEK FC family and happy birthday!

#aekfc #aekfamily #miguelcardoso pic.twitter.com/rUsWZ1xOYo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 28 May 2019

Мігель Кардосо очолював команду Шахтаря U-21 протягом трьох років (2013-2016). Згодом він працював в якості асистента головного тренера донецького клубу Паулу Фонсеки.

Кардосо залишив Україну у 2017 році. Згодом він встиг попрацювати у португальському Ріу Аве, французькому Нанті і іспанській Севільї.

Нагадаємо, що за АЕК грає українець Дмитро Чигринський. Контракт центрального захисника розрахований до літа 2020 року.

Джерело - Чемпіон.