Колишній тренер Шахтаря очоловив клуб Ла-Ліги. ФОТО

Мігел Кардосо, який раніше працював асистентом Паулу Фонсеки в донецькому Шахтарі, призначений головним тренером Сельти з Віго.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Кардосо на тренерському містку змінив Антоніо Мохамеда, звільненого після поразки галісійців мадридському Реалу.

🚨 El portugués Miguel Cardoso es el nuevo entrenador del #Celta. ¡Bienvenido! #BenvidoCardoso — RC Celta (@RCCelta) 12 листопада 2018 р.

Мігел Кардосо за часів Мірчі Луческу впродовж трьох років працював тренером молодіжної команди Шахтаря, а коли "гірників" очолив Паулу Фонсека, то став його помічником. Перед сезоном 2017/18 португалець вирішив розпочати самостійну тренерську кар'єру й очолив Ріу Аве.

Нагадаємо, екс-тренер Карпат очолив Спартак.

Також, Конте судитиметься з Челсі.

Джерело - Чемпіон.