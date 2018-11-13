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Колишній тренер Шахтаря очоловив клуб Ла-Ліги. ФОТО

Сьогодні 09:30 1091 0
Колишній тренер Шахтаря очоловив клуб Ла-Ліги. ФОТО

Мігел Кардосо, який раніше працював асистентом Паулу Фонсеки в донецькому Шахтарі, призначений головним тренером Сельти з Віго.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Кардосо на тренерському містку змінив Антоніо Мохамеда, звільненого після поразки галісійців мадридському Реалу.

Мігел Кардосо за часів Мірчі Луческу впродовж трьох років працював тренером молодіжної команди Шахтаря, а коли "гірників" очолив Паулу Фонсека, то став його помічником. Перед сезоном 2017/18 португалець вирішив розпочати самостійну тренерську кар'єру й очолив Ріу Аве.

Нагадаємо, екс-тренер Карпат очолив Спартак.

Також, Конте судитиметься з Челсі.

Джерело - Чемпіон.

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