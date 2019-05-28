Збірна України вийшла у плей-оф ЧС-2019 з футболу

Збірна України вийшла у плей-оф чемпіонату світу з футболу U-20, що проходить в Польщі.

Вчора, 27 травня, підопічні Олександра Петракова зустрічалися зі збірною Катару. Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь українців. Єдиний м'яч у грі на рахунку київського "динамівця" Дениса Попова.

Ця перемога дозволила збірній України достроково вийти в плей-оф турніру. Останній груповий матч українці зіграють 30 травня зі збірною Нігерії, яка поступилася збірній США.

Нагадаємо, збірна України обіграла збірну США в стартовому матчі молодіжного чемпіонату світу з футболу, який проходить в Польщі.

Джерело - Чемпіон.