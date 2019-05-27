Ахметов: У нас є Донбас Арена, навіщо нам новий стадіон?

Президент і власник донецького Шахтаря Рінат Ахметов сильно сумує за футболом та не збирається будувати новий стадіон.

Про це та інше розповів сам функціонер в ефірі програми Великий футбол.

"Новий стадіон? Ні, ні в якому разі. У нас є стадіон Донбас Арена і всі живемо мрією, що Шахтар повернеться на Донбас Арену і буде проводити там свої найяскравіші матчі.

Я дуже сильно сумую за футболом. Почалися всі трагічні події, і я в Донецьк не можу повернутися вже шостий рік. П'ять років я не був на стадіоні. Я б хотів, щоб ми на стадіоні опинилися з нашими вболівальниками. Щоб ми разом дивилися, пишалися, раділи, плакали від гри нашої команди", - сказав Ахметов.