Динамо достроково виграло чемпіонат України U-21

Київське Динамо виграло чемпіонат України серед молодіжних команд сезону-2018/19, розгромивши Арсенал з рахунком 7:1.

Біло-сині відірвалися від Олександрії, яка займає друге місце, на 6 очок після 31-го туру. Також відзначимо, що самі олександрійці в передостанньому турі не змогли обіграти луганську Зорю.

Також зауважимо, що молодіжна команда донецького Шахтаря займає третю сходинку і відстає від киян на 23 пункти.

Це вже сьомий титул для молодіжки Динамо. Вони як і раніше лідирують за цим показником. У гірників же 4 титули чемпіона, по одному разу вигравали першість Зоря, Дніпро, Карпати та Іллічівець (нині Маріуполь).

Нагадаємо, Суркіс розповів про філософію Динамо.

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Джерело - Чемпіон.