Український струнний квартет Asturia виступить на фіналі ЛЧ в Мадриді.

Про це повідомляє УЄФА.

Українки зіграють свою версію гімну Ліги чемпіонів перед початком матчу Ліверпуль – Тоттенгем.

До складу квартету входять Віра Валієва (скрипка), Катерина Головко (скрипка), Олена Москаленко (альт) та Мирослава Цибко (віолончель).

"Це дивно, що у нас є можливість виступити за кілька хвилин до початку матчу, який дивляться мільйони людей по всьому світу. Це момент, який ми будемо цінувати все життя, і ми з нетерпінням чекаємо виступу", - сказала Цибко.