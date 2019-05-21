Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Мій профіль
Феноменальний Голден Стейт вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА
Сьогодні 07:18 637
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
Сьогодні 14:19 103
Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова
Сьогодні 07:44 2951
Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:32 2567
Динамо презентує нову форму 26 травня
Вчора 19:01 973
Костюк виграла третій матч у Страсбурзі
Вчора 17:15 1463
Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Вчора 16:15 792
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
Вчора 15:32 798
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
Вчора 15:30 997
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 12:39 2787
Навколо спорту
Блоги
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
Сьогодні 14:19 103
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
Сьогодні 13:40 317
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем Serhii Zaitsev
Сьогодні 10:30 1057
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру Максим Буйдин
Сьогодні 07:10 2879
Роналду вдарив свого сина чемпіонським кубком
Роналду вдарив свого сина чемпіонським кубком Максим Буйдин
Вчора 19:44 1072
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Теніс Ястремська - Стосур: Онлайн-трансляція 55
14:50 Теніс Мугуруса потрапила на обкладинку Cosmopolitan 157
14:30 Теніс Ястремська - Стосур: прогноз букмекерів на 1/8 фіналу турніру у Страсбурзі 309
14:19 Блог 5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати 103
14:10 Бокс Боксери відправили один одного в нокдаун 856
13:50 Теніс Ястремська: Ще є кашель, але я вже йду на поправку 281
13:40 Блог Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке 317
13:30 Футбол Чемпіонат світу може бути лише раз в житті - Лунін 576 1
13:10 Футбол Ісмаїлі пропустив тренування Шахтаря 830
12:50 Футбол Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні 502
12:30 Велоспорт Колумбійські велосипедисти дискваліфіковані через допінг 375
12:10 Футбол Чорноморець - Карпати: де дивитися онлайн матч 30 туру УПЛ 323
11:51 Футбол Барселона заплатить за Де Лігта 74 млн євро 462
11:30 Футбол Челсі навав трансферну вартість Азара 351
11:10 Футбол Десна - Ворскла: де дивитися онлайн матч 30 туру УПЛ 278
10:45 Футбол Індзагі готовий очолити Ювентус 382
10:30 Блог Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем 1057
10:14 Хокей Фінляндія - Німеччина: онлайн матчу чемпіонату світу 381
10:10 Футбол Ракицький став автором унікального досягнення 723
09:49 Футбол Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави 374
09:38 Бокс Вайлдер отримав дві статуетки Еммі 453
09:24 Футбол Левицький: За духом мені ближче Україна, ніж Росія 2408
09:11 Бокс Christophe Claret створив іменний годинник для Ломаченка 924
08:53 Футбол Марадона готовий тренувати Дорадос за певних умов 359
08:38 Футбол Зінченко подякував усім за прекрасний сезон 615

Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Сьогодні 12:50 502 0
Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Нападник Барселони Ліонель Мессі обійшов форварда Ювентуса Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Після дубля в матчі з Ейбар (2:2) в чемпіонаті Іспанії в активі Мессі значиться 602 м'ячі в 686 матчах. На рахунку Роналду 601 м'яч у 804 зустрічах.

До закінчення поточного сезону Барселоні і Ювентусу належить провести ще по одній грі. Каталонці зіграють у фіналі Кубка Іспанії з Валенсією, Ювентусу належить гра з Сампдорією в заключному турі Серії А.

Нагадаємо, Мессі отримав одну з найбільших нагород Каталонії.

Також, Роналдо визнали найціннішим гравцем сезону в Італії.

Джерело - Чемпіон.

#Мессі, #Роналдо, #кількість м'ячів, #протистояння
Коментарі ()