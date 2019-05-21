Мессі обійшов Роналду за кількістю голів на клубному рівні

Нападник Барселони Ліонель Мессі обійшов форварда Ювентуса Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

Після дубля в матчі з Ейбар (2:2) в чемпіонаті Іспанії в активі Мессі значиться 602 м'ячі в 686 матчах. На рахунку Роналду 601 м'яч у 804 зустрічах.

До закінчення поточного сезону Барселоні і Ювентусу належить провести ще по одній грі. Каталонці зіграють у фіналі Кубка Іспанії з Валенсією, Ювентусу належить гра з Сампдорією в заключному турі Серії А.

Нагадаємо, Мессі отримав одну з найбільших нагород Каталонії.

Також, Роналдо визнали найціннішим гравцем сезону в Італії.

Джерело - Чемпіон.