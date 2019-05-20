Під загрозою зриву опинився трансфер де Лігта в Барселону

Барселона побоюється, що трансфер захисника Аякса Маттейса де Лігта може зірватися через інтерес інших клубів.

Про це повідомляє ESPN.

Джерело повідомляє, що оптимізм каталонського клубу знизився через підвищеного інтересу з боку Ювентуса, ПСЖ і Баварії. Також керівництво Барселони невдоволено надмірними фінансовими вимоги з боку 19-річного голландця і його агента Міно Райола.

"Ми не можемо запропонувати більше, ніж вже запропонували раніше. Допомогти нам може бажання гравця перейти саме в Барсу, але подивімося, чи дійсно він хоче саме цього", - йдеться у джерелі.

Основна проблема Барселони полягає в тому, що Райола намагається скористатися інтересами інших клубів, а також хорошим виступом захисника в сезоні, щоб домогтися для де Лігта найбільшої зарплати.

У сезоні 2018/19 Маттейс де Лігт провів 55 матчів у всіх турнірах, забив 7 м'яч і віддав 4 результативні передачі. Він допоміг Аяксу виграти чемпіонат Голландії, Кубок країни і дійти до півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Блан був кандидатом на пост тренера Ліона.

Також, Ребров може очолити Бешикташ.

Джерело - ESPN.