Блан може очолити Ліон

Екс-тренер ПСЖ Лоран Блан може очолити французький клуб Олімпік Ліон.
Про це заявив президент "ткачів" Жан-Мішель Олас.
"Лоран Блан - один з тренерів, які мене зацікавили. Я хочу найняти тренера, який дозволить нам стати амбітними, він повинен говорити французькою або англійською. Чи сумісний Блан зі мною? Так, він сумісний і зі мною, і з Ліоном, але це також стосується Жозе Моуріньо і інших", - сказав функціонер.
Тренер Ліона: Буду дуже гордий, якщо Моурінью змінить мене
"В останній раз я зустрічався з Лораном Бланом під час фіналу ЧС-2018. Я дуже його поважаю. Чи дозволяють фінансові умови залучити сильного тренера? Ліон - це добре структурований клуб, у якого є фінансові можливості і амбіції, - зазначив Олас.
Раніше стало відомо про те, що Моуріньо може очолити один з французьких грандів.
Тим часом Монако спростував чутки про бажання запросити Моурінью. Сам фахівець планує повернутися до тренерської діяльності влітку.
Джерело - FootBoom.