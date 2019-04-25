Блан може очолити Ліон

Президент команди підтвердив кандидатуру француза

Екс-тренер ПСЖ Лоран Блан може очолити французький клуб Олімпік Ліон.

Про це заявив президент "ткачів" Жан-Мішель Олас.

"Лоран Блан - один з тренерів, які мене зацікавили. Я хочу найняти тренера, який дозволить нам стати амбітними, він повинен говорити французькою або англійською. Чи сумісний Блан зі мною? Так, він сумісний і зі мною, і з Ліоном, але це також стосується Жозе Моуріньо і інших", - сказав функціонер.

Тренер Ліона: Буду дуже гордий, якщо Моурінью змінить мене

"В останній раз я зустрічався з Лораном Бланом під час фіналу ЧС-2018. Я дуже його поважаю. Чи дозволяють фінансові умови залучити сильного тренера? Ліон - це добре структурований клуб, у якого є фінансові можливості і амбіції, - зазначив Олас.

Раніше стало відомо про те, що Моуріньо може очолити один з французьких грандів.

Тим часом Монако спростував чутки про бажання запросити Моурінью. Сам фахівець планує повернутися до тренерської діяльності влітку.

Джерело - FootBoom.