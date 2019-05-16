Ребров може очолити Бешикташ

Екс-тренер Динамо Сергій Ребров може стати наставником турецького Бешикташа.

Про це повідомляє Goal.com.

Турецький клуб наразі зайнятий пошуком нового головного тренера на зміну Шенолу Гюнешу, який після закінчення сезону зосередиться на роботі зі збірною Туреччини.

Розглядаються кандидатури Сергія Реброва, який свого часу виступав за інший турецький клуб - Фенербахче, та нинішнього асистента Шенола Гюнеша - іспанця Гуті, відомого за виступами у Реалі.

Сергій Ребров у нинішньому сезоні тренував Ференцварош та привів його до золотих медалей чемпіонату Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ хоче призначити спортивним директором Мірчу Луческу