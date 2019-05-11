Ювентус замислюється над запрошенням Почеттіно

Керівництво туринського Ювентуса розглядає кандидатуру Маурісіо Почеттіно на пост головного тренера клубу.

Про це повідомляє terrikon.

Якщо 47-річний аргентинський фахівець прийме рішення залишити лондонський Тоттенгем.

Як відомо, в нинішньому сезоні "шпори" під керівництвом Почеттіно вперше в історії вийшли у фінал Ліги чемпіонів. Почеттіно очолює лондонський клуб з 2014 року і неодноразово заявляв, що щасливий працювати в Тоттенгемі.

Цього сезону Юве на чолі з 51-річним італійцем Массіміліано Аллегрі виграв чемпіонат серії А у восьмий раз поспіль і 35-й раз в історії.

Раніше в "старій синьйорі" спростували чутки про те, що клуб і головний тренер близькі до розставання.

Нагадаємо, Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса.

Джерело - terrikon.