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Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса

Сьогодні 20:11 589 0
Аллегрі близький до відставки
Роналду хоче, щоб Гвардіола став наставником Ювентуса

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду хоче, щоб керівництво клубу запросило на пост наставника клубу головного тренера англійського Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу.

Про це повідомляє Marca.

Наразі Ювентус очолює Массіміліано Аллегрі, але туринці можуть звільнити італійського тренера вже наступного літа.

Керівництво клубу незадоволене виступом команди в Лізі чемпіонів і вважає, що призначення нового наставника може допомогти Ювентусу домогтися успіху в єврокубках.

Нагадаємо, Роналду розповів чи залишиться в Ювентусі.

Також, португальцю підкорилося унікальне досягнення, яке повторити практично неможливо.

Джерело - sport.ua.

#Роналду, #Аллегрі, #Ювентус, #Гвардіола
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