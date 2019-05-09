Лондонський Тотенгем в останній атаці вирвав перемогу в амстердамського Аякса і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Ліверпулем.
Вже на 5-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі, а через пів години Зієх подвоїв перевагу.
На початку другого тайму Лукас Моура зробив дубль, а в останній атаці бразилець забив третій гол і вивів "шпор" у свій перший фінал Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
Півфінал, другий матч
8 травня
Аякс - Тоттенгем 2:3 (2:0)
Перший матч 1:0
Голи: 1:0 - 5 де Лігт, 2:0 - 35 Зієх, 2:1 - 54 Моура, 2:2 - 59 Моура, 2:3 - 90+6 Моура
Джерело - Чемпіон.