Лондонський Тотенгем в останній атаці вирвав перемогу в амстердамського Аякса і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Ліверпулем.

Вже на 5-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі, а через пів години Зієх подвоїв перевагу.

На початку другого тайму Лукас Моура зробив дубль, а в останній атаці бразилець забив третій гол і вивів "шпор" у свій перший фінал Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

Півфінал, другий матч

8 травня

Аякс - Тоттенгем 2:3 (2:0)

Перший матч 1:0

Голи: 1:0 - 5 де Лігт, 2:0 - 35 Зієх, 2:1 - 54 Моура, 2:2 - 59 Моура, 2:3 - 90+6 Моура

Джерело - Чемпіон.